"Потрясающе": зрители – о фестивале, посвященном 150-летию Рахманинова

Скриншот видео Знаменитые оперы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова зазвучали по-новому – в концертном зале "Зарядье" стартовал грандиозный двухдневный марафон опер, который проходит в рамках 23-его Международного музыкального фестиваля ArsLonga.
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