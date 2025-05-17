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Мода и Шоу-бизнес

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Резник назвал самых благодарных российских артистов

Резник назвал самых благодарных российских артистов

Легендарный Илья Резник — автор сотен хитов, которые исполняют ведущие звезды эстрады. Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Ирины Аллегровой, Азизы, Наташи Королевой и других знаменитостей.

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