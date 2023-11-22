По межправительственному соглашению, кто отслужил в армии Таджикистана, тот уже не служит в другой. Напомним, мы уже писали на тему растущей угрозы со стороны мигрантов для коренного населения России, религиозного экстремизма существует, наверное, с самого распада СССР.
Мигрантов с российским паспортом все равно не удастся призвать в армию России
Комментарии
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esaul
Охренеть. Гражданство получил -отдай воинский долг новой Родине. И по барабану, где ты служил раньше.
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17 час.
esaul
Вдогонку - я хренею от логики чиновника. Их по дурке отбирают? Или - по принципу - "не умнее дуоака начальника, чтоб не подсидел?" Хреново для нас и для страны.....
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17 час.
ЮП
Юрий Попов
В чем проблема рожайте по больше! Вы же ничего не хотите. Перепис население не с просто засекретили. Убыль население очень большое к тому же в стране не простая времена связи с сво. Святой места пустими не бывает, не вы так другие.
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8 час.
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