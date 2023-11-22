Мигрантов с российским паспортом все равно не удастся призвать в армию России

Вдогонку - я хренею от логики чиновника. Их по дурке отбирают? Или - по принципу - "не умнее дуоака начальника, чтоб не подсидел?" Хреново для нас и для страны.....

ЮП

Юрий Попов

В чем проблема рожайте по больше! Вы же ничего не хотите. Перепис население не с просто засекретили. Убыль население очень большое к тому же в стране не простая времена связи с сво. Святой места пустими не бывает, не вы так другие.