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ВК Пресс

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Мигрантов с российским паспортом все равно не удастся призвать в армию России

Мигрантов с российским паспортом все равно не удастся призвать в армию России

По межправительственному соглашению, кто отслужил в армии Таджикистана, тот уже не служит в другой. Напомним, мы уже писали на тему растущей угрозы со стороны мигрантов для коренного населения России, религиозного экстремизма существует, наверное, с самого распада СССР.

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Комментарии
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esaul
Охренеть. Гражданство получил  -отдай воинский долг новой Родине.  И по барабану, где ты служил раньше.
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17 час.
esaul
Вдогонку - я хренею от логики чиновника. Их по дурке отбирают? Или - по принципу - &quot;не умнее дуоака начальника, чтоб не подсидел?&quot; Хреново для нас и для страны.....
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17 час.
ЮП
Юрий Попов
В чем проблема рожайте по больше! Вы же ничего не хотите.  Перепис население не с просто засекретили. Убыль население очень большое к тому же в стране не простая времена связи с сво. Святой места пустими не бывает, не вы так другие.
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8 час.

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