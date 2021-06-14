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Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса

Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса

Власти уже подготовили список изменений .

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Евгений Решетников
Что то их ограничения, больше на развлечения похожи. Запереть на пару месяцев по домам, выпускать только на работу, продукты только через доставку... А то, удленнить выходные, чтобы они все по барам дискотекам и концертам шлялись, где уж там с пандемией бороться...
Евгений Решетников
Удлинить* гребаный Т9, где он эти слова берет....

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