Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяСанкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавирусаВласти уже подготовили список изменений .Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений РешетниковЧто то их ограничения, больше на развлечения похожи. Запереть на пару месяцев по домам, выпускать только на работу, продукты только через доставку... А то, удленнить выходные, чтобы они все по барам дискотекам и концертам шлялись, где уж там с пандемией бороться...Евгений РешетниковУдлинить* гребаный Т9, где он эти слова берет....Комментировать
Свежие комментарии