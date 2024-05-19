Страны ЕС предложили новые санкции против России

Франция и Нидерланды предложили Евросоюзу вводить санкции в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России с поставками товаров или технологий двойного назначения для производства оружия.
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