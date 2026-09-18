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ИА Регнум

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Путин: власти будут делать всё для укрепления потенциала российского ОПК

Путин: власти будут делать всё для укрепления потенциала российского ОПК

Российское руководство будет делать всё для укрепления научного и производственного потенциала российского обонно-промышленного комплекса.

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