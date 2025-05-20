МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. По мнению французского специалиста Франка Пенгама, возглавляющего аналитическую группу Geopolitique profonde и изучающего международные отношения, антироссийские санкции, применяемые европейскими государствами, не приносят желаемых результатов.
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