Депутат Дагделен назвала жуткой дискуссию о размещении военных ФРГ на Украине

Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW) назвала жуткой и призрачной дискуссию об участии Бундесвера в возможной "миротворческой миссии" на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии