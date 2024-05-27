Лай Циндэ: Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США

Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал глава администрации острова Лай Циндэ, который встретился в Тайбэе с делегацией американской Палаты представителей.
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