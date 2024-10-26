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"Внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами"

"Внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами"

Врать можно, ошибаться нельзя.   В условиях выживания российского государства, когда идёт война с НАТО руками укрохунты, с одной стороны, а внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами", усиленной и ускоренной программой русофобской и антиправославной "многонационалочки", с успешными попытками ЦБ и отдельных чиновников Правительства развалить экономику страны и пр.

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