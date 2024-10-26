Врать можно, ошибаться нельзя. В условиях выживания российского государства, когда идёт война с НАТО руками укрохунты, с одной стороны, а внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами", усиленной и ускоренной программой русофобской и антиправославной "многонационалочки", с успешными попытками ЦБ и отдельных чиновников Правительства развалить экономику страны и пр.