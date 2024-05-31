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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia и пять техногигантов отвечают за 30 % фондового индекса S&P 500 Степень влиян...

Nvidia и пять техногигантов отвечают за 30 % фондового индекса S&P 500 Степень влиян...

Nvidia и пять техногигантов отвечают за 30 % фондового индекса S&P 500Степень влияния шести крупнейших компаний технологического сектора США на фондовый индекс S&P 500 выросла с 24 % в начале этого года до современных 30 %.

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