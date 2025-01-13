«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии

7 января в Калифорнии начался сильнейший пожар, уничтоживший множество особняков в элитных районах. Своё жилье потеряли Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди и Лейтон Мистер, Мэл Гибсон и многие другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии