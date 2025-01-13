kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    А мы не называем ваши поделки фильмами.«Мы не называем н...
  • Алекс Сэм
    Уже всё обосрали, теперь решили коктейль из Неуловимых мстителей и Бендера замутить. Господи дай пожалуйста хоть немн...Неуловимые мстите...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Сняли очередную хню и обернули в благопристойную обертку...Мы рождены, чтоб ...

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии

7 января в Калифорнии начался сильнейший пожар, уничтоживший множество особняков в элитных районах. Своё жилье потеряли Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди и Лейтон Мистер, Мэл Гибсон и многие другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх