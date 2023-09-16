Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё

Silver Kont

Да ладно, переебут азеры армяшек и перережут, ни тех ни других не жалко, в России их как собак нерезаных.... Главный вопрос здесь стоит так - пусть нахер убираются к себе и там разбираются, а то сейчас толпы черножопых ломанутся в Россию отсиживаться, да ещё со своими самками и выблядками... Исабхи достали уже, так ещё эти припрутся... Закрыть границы от слова совсем, и будет порядок...