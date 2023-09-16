Закон и Порядок

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    Да ладно, переебут азеры армяшек и перережут, ни тех ни других не жалко, в России их как собак нерезаных.... Главный ...Пашинян совершил ...

Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё

Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё

Вот, смотрю я на некоторых политиков с "мировым" именем и просто диву даюсь. Откуда они вообще берутся? Как они кидаются управлять страной, если не понимают элементарных причинно-следственных связей и не умеют выстраивать дипломатические отношения с главами соседних государств? В данном конкретном случае я про Пашиняна, который начал рушить отношения с Россией просто-таки со стремительной быстротой.

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Комментарии
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Светлана Филатова
Кругом предатели!!!!! 👎😡
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10 час.
zn
zygmund nedialkow
Значит армян очень много.
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10 час.
Silver Kont
Да ладно, переебут азеры армяшек и перережут, ни тех ни других не жалко, в России их как собак нерезаных.... Главный вопрос здесь стоит так - пусть нахер убираются к себе и там разбираются, а то сейчас толпы черножопых ломанутся в Россию отсиживаться, да ещё со своими самками и выблядками... Исабхи достали уже, так ещё эти припрутся... Закрыть границы от слова совсем, и будет порядок...
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5 час.

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