Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё
Вот, смотрю я на некоторых политиков с "мировым" именем и просто диву даюсь. Откуда они вообще берутся? Как они кидаются управлять страной, если не понимают элементарных причинно-следственных связей и не умеют выстраивать дипломатические отношения с главами соседних государств?
В данном конкретном случае я про Пашиняна, который начал рушить отношения с Россией просто-таки со стремительной быстротой.
Комментарии
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Значит армян очень много.
Да ладно, переебут азеры армяшек и перережут, ни тех ни других не жалко, в России их как собак нерезаных.... Главный вопрос здесь стоит так - пусть нахер убираются к себе и там разбираются, а то сейчас толпы черножопых ломанутся в Россию отсиживаться, да ещё со своими самками и выблядками... Исабхи достали уже, так ещё эти припрутся... Закрыть границы от слова совсем, и будет порядок...
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