НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Большунов рассказал, хватает ли ему мотивации на внутрироссийских соревнованиях

Большунов рассказал, хватает ли ему мотивации на внутрироссийских соревнованиях

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об уровне мотивации на российских турнирах: «Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии