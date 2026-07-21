Большунов рассказал, хватает ли ему мотивации на внутрироссийских соревнованиях

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об уровне мотивации на российских турнирах: «Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели.
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