Модерировать сессию ПМЭФ с участием Путина будет Сергей Караганов

Модерировать пленарную сессию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием Владимира Путина будет почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
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