Власти Таиланда объявили, что туристы из РФ не пострадали

За исключением некоторых, основные достопримечательности работают в обычном режиме.фото: unsplash.com/@cadopПо данным властей Таиланда, ни один из иностранных туристов не пострадал во время землетрясения в стране.
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