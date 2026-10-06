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Газета.ру

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Глава МИД Вадефуль заявил о "нападении" России на Германию

Глава МИД Вадефуль заявил о "нападении" России на Германию

Германия якобы «подверглась нападению» со стороны России в рамках неких гибридных операций. С таким заявлением министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль выступил в эфире телеканала n-tv.

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