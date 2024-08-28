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СССР-Россия

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Россия забрала акции водочного магната Шефлера: Спонсор ВСУ лишился своего бизнеса

Россия забрала акции водочного магната Шефлера: Спонсор ВСУ лишился своего бизнеса

  Показательная порка спонсора ВСУ миллиардера Юрия Шефлера в России все-таки состоялась. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тыс.

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Комментарии
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В В
С такой государственной системой я уже ничему не удивляюсь.
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11 час.
Александр Денисов
...и это только один еврейский &quot;клоп&quot;. а сколько их еще у нас... и сколько его подельников из банкиров, таможенников и прочих &quot;охренителей&quot; замазаны в этом деле и спокойно продолжают воровать...
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8 час.
И
Иринушка
Разгрести авгиевы конюшни невозможно по определению. Только вырезать и выжигать. А то блин мы такие все раздемократичные, что весь мир над нами смеется.
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7 час.

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