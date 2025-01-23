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Закон, порядок, государство

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В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ЦПЭ МВД по РСО-Алания организовали для студентов Владикавказского колледжа управления экскурсию в Музей истории органов внутренних дел

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ЦПЭ МВД по РСО-Алания организовали для студентов Владикавказского колледжа управления экскурсию в Музей истории органов внутренних дел

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ЦПЭ МВД по РСО-Алания провели ряд профориентационное мероприятие для студентов Владикавказского колледжа управления.

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