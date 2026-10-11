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Барнаульцы жалуются на сбой сервисов "Яндекс": что известно о причинах неполадок

Барнаульцы жалуются на сбой сервисов "Яндекс": что известно о причинах неполадок

Жители Алтайского края жалуются на недоступность сервисов "Яндекс", в том числе агрегатора такси. Это подтверждается данным портала "Сбой.

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