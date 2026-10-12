Баскетболистки курского «Динамо» разгромили БК «Самара»

С разгромным счётом 90:47 курское «Динамо» победило БК «Самара» в первой игре чемпионата России. Эшли Келли набрала 18 очков, Яна Эльберг — 16, Виталина Зверева — 11.
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