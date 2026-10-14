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Пронедра

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Грецкие орехи снизили воспалительный индекс рациона в двухлетнем опыте

Грецкие орехи снизили воспалительный индекс рациона в двухлетнем опыте

Добавление грецких орехов к питанию пожилых людей было связано с небольшим снижением диетического воспалительного индекса.

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