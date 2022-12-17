НХЛ. «Миннесота» победила «Чикаго», «Сент-Луис» играет с «Калгари», «Айлендерс» против «Аризоны»

«Миннесота» победила «Чикаго» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Сент-Луис» играет с «Калгари», «Айлендерс» – с «Аризоной».

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