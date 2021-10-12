Белоруссия получила модернизированные гаубицы из России после капитального ремонта

В белорусскую армию из России поступили обновленные самоходные гаубицы «Акация», после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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