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Белоруссия получила модернизированные гаубицы из России после капитального ремонта

Белоруссия получила модернизированные гаубицы из России после капитального ремонта

В белорусскую армию из России поступили обновленные самоходные гаубицы «Акация», после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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