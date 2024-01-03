Синоптики рассказали, каким будет январь в Екатеринбурге

Первый месяц года принесёт морозы и снегопадыЯнварь 2024 года не будет ни тёплым, ни мягким. По данным метеоролога Алексея Пулина, которые он опубликовал в своём Telegram-канале, при климатической норме января в -12,6 градуса, в этом году средняя температура ожидается ниже нормы - в пределах -13.