Макрон пригласит Трампа и Маска на конференцию по ИИ в Париже в феврале

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что пригласит в Париж на конференцию по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) в феврале 2025 года одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
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