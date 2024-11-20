Макрон пригласит Трампа и Маска на конференцию по ИИ в Париже в феврале

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что пригласит в Париж на конференцию по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) в феврале 2025 года одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.