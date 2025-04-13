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Пол Пирс: «Оклахома» может предложить за Йокича то, чего другие не могут»

«Фишка «Оклахомы» в том, что у них есть активы. Они могут предложить то, что никто другой не сможет. Они построены, чтобы быть успешными следующие 10 лет… Возможно, придется отдать Чета и Джейлена Уильямса, но это же Джокер! На следующие пять лет у вас будут он и Шэй – два главных кандидата в MVP.

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