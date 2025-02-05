Знаменитый водопад в Карелии встречает туристов туалетной вонью

Карельский депутат обратилась в прокуратуру и попросила проверить заповедник Депутат карельского парламента Эмилия Слабунова обратилась в надзорные органы из-за состояния инфраструктуры в заповеднике «Кивач».
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