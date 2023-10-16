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Хлеб всему — голова: дети из группы «Семицветик» миллеровского детского сада № 8 испекли каравай

Хлеб всему — голова: дети из группы «Семицветик» миллеровского детского сада № 8 испекли каравай

Как мы все знаем, дети посещают детский сад не только для того, чтобы просто проводить там свое время со сверстниками, играя в различные занимательные игры… Но и с целью познать окружающий их мир, узнать что-то новое, полезное для себя, совершать свои маленькие, но очень важные открытия.

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