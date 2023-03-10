Военное обозрение

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В немецком Гамбурге введён режим контртеррористической операции в связи с событиями в районе Альстердорф

В немецком Гамбурге введён режим контртеррористической операции в связи с событиями в районе Альстердорф

Режим контртеррористической операции был введён в немецком Гамбурге. Причиной стала открытая накануне вечером стрельба в районе Альстердорф.

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