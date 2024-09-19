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Лавров и глава МККК Сполярич обсудили ситуацию в Курской области

Лавров и глава МККК Сполярич обсудили ситуацию в Курской области

Ситуация в Курской области стала одной из тем для обсуждения в ходе состоявшейся в Москве встречи президента Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис МККК.

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