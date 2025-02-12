Этот способ уже стремительно вытесняет дейтинг-приложения. фото: Shutterstock/Fotodom.ruУ сайтов знакомств есть один очень большой минус: о понравившемся человеке мы не знаем ничего, кроме того, что написано в анкете.
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