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Почему знакомиться на сайтах для поиска работы — идеальная затея

Почему знакомиться на сайтах для поиска работы — идеальная затея

Этот способ уже стремительно вытесняет дейтинг-приложения. фото: Shutterstock/Fotodom.ruУ сайтов знакомств есть один очень большой минус: о понравившемся человеке мы не знаем ничего, кроме того, что написано в анкете.

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