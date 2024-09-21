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Концерт Гребенщикова в Ницце отменили. Музыканта-иноагента подвело здоровье

Концерт Гребенщикова в Ницце отменили. Музыканта-иноагента подвело здоровье

Борис Гребенщиков не смог отыграть концерт во Франции из-за плохого самочувствия.Организаторы концерта лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* отменили его концерт в Ницце 21 сентября по причине ухудшившегося состояния здоровья музыканта.

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