ВАРПЭ: Отказом от новых пошлин Британия признала зависимость от рыбы из России

Великобритания признали зависимость от российской рыбы, поскольку отказалась вводить новые пошлины. Об этом заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
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