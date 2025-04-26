Ножи можно использовать для самообороны

Верховный Суд РФ разрешил использовать ножи для самообороны.Поводом стало известное дело, где мужик зарезал троих нападавших, которых подговорила напасть на него его соседка.
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