Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ножи можно использовать для самообороны

Ножи можно использовать для самообороны

Верховный Суд РФ разрешил использовать ножи для самообороны.Поводом стало известное дело, где мужик зарезал троих нападавших, которых подговорила напасть на него его соседка.

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