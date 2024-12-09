Расчеты Д-30 морской пехоты уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских огневых позиций в Курской области. Их разнесли на куски расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 морской пехоты Каспийской флотилии из состава группировки войск «Север».
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