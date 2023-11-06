Удар по яйцам-2: в октябре рост цен на социально важный продукт в Астраханской области оказался вчетверо выше, чем в сентябре

Ситуация с яйцами, которые считаются социально важным продуктом, продолжает беспокоить население: на полках с заветными упаковками ценники меняются практически еженедельно – и, увы, не в сторону уменьшения.
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