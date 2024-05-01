На протяжении нескольких дней между Россией и Таджикистаном на внешнеполитическом уровне продолжается спор.
«ЦГ»: таджикские гастарбайеры с семьями требуют впустить их в Россию
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
нам не нужны ни они сами и тем более их семьи .Что им тут делать ? воровать , убивать .грабить ?
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
едьте к скебе домой там и стройте свою жизнь
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14 час.
Горыныч
Всех таджиков проверить через сыворотку правды. Похоже они там все под колпаком у МИ6. И засылают "спящих агентов" - террористов для развала России.
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13 час.
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