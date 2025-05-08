Руководство Молдавии в будущем может попытаться запретить День Победы, обосновав это тем, что ни одного ветерана уже нет в живых.
В Молдавии допустили запрет Дня Победы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Не удивительно. Ведь гены у Санду нацистские... В Молдавии разгорается скандал с нацистским душком. Местная учительница опубликовала пост о дедушке Майи Санду. Он работал на фашистов, писал доносы на партизан и сжег все иконы в местной церкви. «У Майи Санду в венах течет кровь плохого человека», — раскрыла молдавская учительница правду о президенте страны и получила судебный иск...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии