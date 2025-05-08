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Лидия Санникова

Не удивительно. Ведь гены у Санду нацистские... В Молдавии разгорается скандал с нацистским душком. Местная учительница опубликовала пост о дедушке Майи Санду. Он работал на фашистов, писал доносы на партизан и сжег все иконы в местной церкви. «У Майи Санду в венах течет кровь плохого человека», — раскрыла молдавская учительница правду о президенте страны и получила судебный иск...