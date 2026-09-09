2.6 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

13. КНИГИ ЦАРСТВ. Эти события описаны в Книге Судей (гл.21), в книгах Руфь, 1 Царств, 2 Царств, 3 Царств (гл.
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