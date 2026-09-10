В ДНР поставили задачу ликвидировать все терриконы «Институты по всей России прорабатывают вопрос о том, что делать с нашими терриконами.
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