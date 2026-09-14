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Шняги.Нет

3 подписчика

15 гусениц, которые затмят любую бабочку

15 гусениц, которые затмят любую бабочку

Может показаться, что вас уже сложно чем-то поразить и вы успели повидать немало. Но стоит взглянуть на эти кадры, чтобы открыть для себя нечто новое.

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