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Что ждет Европу без украинского транзита

Что ждет Европу без украинского транзита

Текст: Ольга Самофалова Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан.

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