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Хиджаб не спас: скандал в СПбГУ - студентку отчислили за спекуляции на исламе

Хиджаб не спас: скандал в СПбГУ - студентку отчислили за спекуляции на исламе

Северный ГрадЪ Академическая неуспеваемость или "религиозная травля"? История отчисления студентки из Алжира Сафы Булесбаа расколола общественное мнение.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Надежда Белугина
Надежда Белугинаизменено

Любые требования, правила, уставы должны быть конкретными. У нас размываются требования в какой-то замысловатости их формулировок. Всегда есть возможность не нам потребовать, а им предъявить права. И предъявляют нам они свои права в очень резкой и ультимативной форме, чего допускать нельзя. В своей стране человек должен чувствовать себя уверенно. А гости - уважительно к стране, куда приехали, к людям,  с которыми  общаются и выполнять беспрекословно законы и правила этой страны, в которую прибыл не в гости, хотя и в гости, а для обучения профессии. А мы уже потребовать боимся, сами себя ставим на ступеньку ниже приехавших или нас свои же и накажут. Живём в вечном полупоклоне перед иностранцами. А это унизительно. Но идёт такое решение сверху и приводит к хаосу и беспорядкам.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя nestor 19
nestor 19

Преподаватель правильно поступила, а замотанная идиотка просто разыграла карту  ущемления на почве религиозной.это они очень любят...дешевки