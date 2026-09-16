Хиджаб не спас: скандал в СПбГУ - студентку отчислили за спекуляции на исламе

Северный ГрадЪ Академическая неуспеваемость или "религиозная травля"? История отчисления студентки из Алжира Сафы Булесбаа расколола общественное мнение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Испанская драма З...
- От трагедии до бю...
- От трагедии до бю...
Любые требования, правила, уставы должны быть конкретными. У нас размываются требования в какой-то замысловатости их формулировок. Всегда есть возможность не нам потребовать, а им предъявить права. И предъявляют нам они свои права в очень резкой и ультимативной форме, чего допускать нельзя. В своей стране человек должен чувствовать себя уверенно. А гости - уважительно к стране, куда приехали, к людям, с которыми общаются и выполнять беспрекословно законы и правила этой страны, в которую прибыл не в гости, хотя и в гости, а для обучения профессии. А мы уже потребовать боимся, сами себя ставим на ступеньку ниже приехавших или нас свои же и накажут. Живём в вечном полупоклоне перед иностранцами. А это унизительно. Но идёт такое решение сверху и приводит к хаосу и беспорядкам.
в своей стране правила устанавливай.. надоели эти замоташки грязнули
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
А если мои религиозные убеждения - это бегать голым с копьём? Что делать?
Преподаватель правильно поступила, а замотанная идиотка просто разыграла карту ущемления на почве религиозной.это они очень любят...дешевки
Как же задолбали все эти замоташки...