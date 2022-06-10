Политолог Келли: решить украинский конфликт может "взаимовыгодный тупик"

Россия и Украины должны прийти к "взаимовыгодному тупику" в контексте конфликта и только тогда Киев и Москва смогут урегулировать ситуацию, заявил профессор кафедры политологии Пусанского национального университета в Южной Корее Роберт Келли.
Россия и Украины должны прийти к "взаимовыгодному тупику" в контексте конфликта и только тогда Киев и Москва смогут урегулировать ситуацию, заявил профессор кафедры политологии Пусанского национального университета в Южной Корее Роберт Келли.
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