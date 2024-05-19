Сегодня 952 прочитали Майские праздники прошли, проверки силовиков связанные с усиленными мерами безопасности к 9 Мая постепенно сошли на нет и гости из Средней Азии потянулись в Шереметьево, наивно полагая, что теперь путь в Россию открыт.
Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены. Больше всех досталось таксистам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Таджик баул и к рахмону в кишлак работать таксистом ишака.
Ответить
13 час.
Святогор Князев
Хочется не просто критиковать переназначеного министра, хочется чтобы он уже собрал манатки и освободил кабинет, потому что министр который так и не навел порядок за десять лет на должности, не наведёт его и впредь. А попытки замести мусор под ковер, простите уже моветон. Милицию надо разгонять ссанными тряпками, и набрать бойцов с передовой, и первым гнать в шею самого министра!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии