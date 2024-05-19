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Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены. Больше всех досталось таксистам.

Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены. Больше всех досталось таксистам.

Сегодня 952 прочитали Майские праздники прошли, проверки силовиков связанные с усиленными мерами безопасности к 9 Мая постепенно сошли на нет и гости из Средней Азии потянулись в Шереметьево, наивно полагая, что теперь путь в Россию открыт.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Таджик баул и к рахмону в кишлак работать таксистом ишака.
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13 час.
Святогор Князев
Хочется не просто критиковать переназначеного министра, хочется чтобы он уже собрал манатки и освободил кабинет, потому что министр который так и не навел порядок за десять лет на должности, не наведёт его и впредь. А попытки замести мусор под ковер, простите уже моветон. Милицию надо разгонять ссанными тряпками, и набрать бойцов с передовой, и первым гнать в шею самого министра!
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8 час.

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