Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены. Больше всех досталось таксистам.

Святогор Князев

Хочется не просто критиковать переназначеного министра, хочется чтобы он уже собрал манатки и освободил кабинет, потому что министр который так и не навел порядок за десять лет на должности, не наведёт его и впредь. А попытки замести мусор под ковер, простите уже моветон. Милицию надо разгонять ссанными тряпками, и набрать бойцов с передовой, и первым гнать в шею самого министра!