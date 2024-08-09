Бизнесмен Дотком: у Зеленского заканчивается время

Время украинского лидера Владимира Зеленского на исходе. С таким утверждением выступил немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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