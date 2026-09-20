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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Лехтеря заявил о паузе в карьере. Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ начал 4-й сезон за ХИФК

Форвард Йори Лехтеря решил приостановить карьеру.  Клуб ХИФК, в составе которого 38-летний форвард начал сезон, ранее объявил о его уходе из хоккея.

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