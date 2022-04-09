Мостовой о 10-м месте «Спартака»: «Матч с Тулой во многом будет определяющим. И это комично»

Александр Мостовой высказался о ближайшем матче «Спартака». Экс-полузащитник красно-белых выразил мнение перед воскресной игрой 24-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

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