ЦРПТ начнет маркировку медучреждений и магазинов в Москве

ЦРПТ и "Общественная потребительская инициатива" запустят пилотный проект в Москве: учреждения получат маркировку с QR-кодами, что позволит клиентам проверять их добросовестность и избежать "серых" клиник и магазинов.
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