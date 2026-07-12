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Царьград

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ЦРПТ начнет маркировку медучреждений и магазинов в Москве

ЦРПТ начнет маркировку медучреждений и магазинов в Москве

ЦРПТ и "Общественная потребительская инициатива" запустят пилотный проект в Москве: учреждения получат маркировку с QR-кодами, что позволит клиентам проверять их добросовестность и избежать "серых" клиник и магазинов.

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